Сборная Испании со счетом 6:0 победила Германию в Лиге наций УЕФА

Испанцы вышли в финальную стадию турнира

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании нанесли разгромное поражение национальной команде Германии в матче заключительного тура Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 6:0 в пользу испанцев. Три гола – на 33-й, 55-й и 71-й минутах – в их составе провел Ферран Торрес. По разу отличились Альваро Мората (17-я минута), Родриго Эрнандес (38) и Микель Оярсабаль (89).

В итоге Испания набрала 11 очков и финишировала на первом месте группы 4 элитоного дивизиона А. Это дало ей путевку в финальную стадию турнира.