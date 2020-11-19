Боец Харитонов заявил, что не боится угроз избившего его Яндиева

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Боец Bellator Сергей Харитонов заявил, что слова ранее избившего его бойца UFC Адама Яндиева о том, что с ним может произойти "что-то нехорошее", не вызывают у него опасения.

"Я никого не боюсь и иду только вперед. За кем правда — тот и сильнее", - сказал Харитонов "Спорт-Экспресс".

Боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал "СЭ" слова бойца UFC Адама Яндиева о том, что с Харитоновым может произойти "что-то нехорошее".

Ранее появилась информация о драке между тремя бойцами смешанных единоборств, среди которых Сергей Харитонов, Адам Яндиев и Руслан Абдо. По данным СМИ, Яндиев ударил Харитонова после словесного конфликта, и завязалась драка.Инцидент произошел 13 ноября в Дворце спорта "Лужники".

Сообщалось, что Яндиев и Абдо были госпитализированы, а Яндиев был задержан.

По предварительным данным, конфликт произошёл из-за невозвращенного долга одного из спортсменов.

"Спорт-Экспресс" уточняет, что в среду в интервью блогеру Геннадию Голицыну Яндиев предостерег Харитонова, что с тем "что-то нехорошее может произойти", если он не прекратит давать интервью.