Рублев победил Тима на Итоговом турнире ATP
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение представителю Австрии Доминику Тиму в третьем, заключительном туре группового этапа проходящего в Лондоне Итогового турнира ATP.
Результат встречи – 6:2, 7:5 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.
Рублев является восьмой ракеткой мира, Тим – третьей.
Победа стала первой для Рублева на турнире, до этого он уступил испанцу Рафаэлю Надалю и греку Стефаносу Циципасу, в результате чего лишился шансов на выход в полуфинал. Путевку в 1/2 финала, в свою очередь, завоевал Тим. Обладатель второй путевки от его группы определится по итогам матча Надаля против Циципаса.
Ранее сообщалось, что в полуфинал вышел выступающий в другой группе россиянин Даниил Медведев.