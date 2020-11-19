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Рублев победил Тима на Итоговом турнире ATP

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение представителю Австрии Доминику Тиму в третьем, заключительном туре группового этапа проходящего в Лондоне Итогового турнира ATP.

Результат встречи – 6:2, 7:5 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.

Рублев является восьмой ракеткой мира, Тим – третьей.

Победа стала первой для Рублева на турнире, до этого он уступил испанцу Рафаэлю Надалю и греку Стефаносу Циципасу, в результате чего лишился шансов на выход в полуфинал. Путевку в 1/2 финала, в свою очередь, завоевал Тим. Обладатель второй путевки от его группы определится по итогам матча Надаля против Циципаса.

Ранее сообщалось, что в полуфинал вышел выступающий в другой группе россиянин Даниил Медведев.

теннис

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