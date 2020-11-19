Макгрегор подтвердил проведение боя с Порье 23 января

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор анонсировал свой бой против американца Дастина Порье 23 января.

Афишу боя ирландец в сториз в инстаграме.

Поединок планируется провести в Абу-Даби.

Ирландец неоднократно завершал карьеру, он был чемпионом UFC в легком весе. Позднее титул выиграл россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Обладателем чемпионского пояса Нурмагомедов стал в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Осенью того же года россиянин защитил титул, выиграв бой у Макгрегора. В сентябре 2019 года Нурмагомедов вновь отстоял звание чемпиона, победив на этот раз Дастина Порье из США. В апреле нынешего года Хабиб должен был драться с американцем Тони Фергюсоном, однако не смог вылететь в Нью-Йорк, где должен был пройти бой, из-за пандемии коронавируса.

Вместо Нурмагомедова с Фергюсоном дрался Гэтжи. Одержав победу, он добился права на бой против россиянина. 24 октября 2020 года Нурмагомедов победил Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC. По окончании победного боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.