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"Зенит" предложил Халку зарплату в 3 млн евро

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Бразильский нападающий Халк, выступающий за китайский клуб "Шанхай СИПГ", может вернуться в петербургский "Зенита", сообщает португальское издание ABola.

По информации источника, "Зенит" уже сделал предложение футболисту, по которому зарплата 34-летнего Халка в петербургской команде составит 3 млн евро в год "чистыми". Как считает газета, решение остается за самим футболистом.

Сообщается, что вернуть Халка намерен другой клуб, за который выступал бомбардир ранее - "Порту". Однако, португальская команда вряд ли сможет предложить бразильцу более выгодный контракт, чем предложен "Зенитом".

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 годы. В составе петербургского клуба по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Является победителем Лиги Европы в составе португальского "Порту".

футбол

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