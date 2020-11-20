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Кремлев назвал высокими шансы Джонса-младшего в поединке с Тайсоном

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Поединок между легендарными боксерами Майком Тайсоном и Джонсом-младшим повысит интерес к виду спорта во всем мире, считает генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Я очень хорошо отношусь к организации подобных поединков. Во-первых, бойцы еще не старые, им же не по сто лет", - сказал Кремлев "Интерфаксу".

"Да, боксом лучше заниматься до 40 лет, но такие бои тоже нужны. Это же легенды бокса, которые навечно вписали свои имена в историю этого вида спорта. Любой ребенок сегодня знает, кто такой Майк Тайсон, Рой Джон-младший - так же, как знают имена наших боксеров Бориса Лагутина, Олега Саитова, Алексея Тищенко и других. Кстати, если бы это было возможным, мы бы с удовольствием организовали такой бой в Москве", - заявил Кремлев.

"Во-вторых, этот поединок поможет популяризации бокса в мире. Кроме этого, как они заявили, что средства, вырученные от поединка, пойдут на благотворительность, на строительство боксерских залов. Я поддерживаю эту инициативу", - добавил он.

Кремлев подчеркнул, что 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс-младший находятся в неплохой спортивной форме и победить сможет тот, кто серьезнее отнесется к поединку.

"Мой прогноз? Пусть победит сильнейший. Все будет зависеть от подготовки к бою. Я думаю, что Рой может победить, у него больше игровой стиль, если он серьезно подготовится, то может одержать победу", - сказал Кремлев.

Бой двух легендарных боксеров бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона и экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Джонса-младшего состоится в ночь на 29 ноября по московскому времени в Калифорнии (США).

Полная версия интервью с Умаром Кремлевым выйдет на сайте "Интерфакса" на следующей неделе.

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