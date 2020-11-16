Власти Латвии закрыли въезд в страну главе федерации хоккея Белоруссии

"Нам не нужен такой хоккей!" - говорится в сообщении в твиттере латвийского министра

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU -Глава федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков и кикбоксер Дмитрий Шакута включены в список невъездных лиц в Латвию, сообщил министр иностранных дел балтийской страны Эдгарс Ринкевичс.

"На основании пункта 2 статьи 61 закона об иммиграции я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Цитата из классика: "Нам не нужен такой хоккей!" - говорится в сообщении в твиттере латвийского министра, опубликованном в понедельник.

К сообщению приложена фотография документа, в котором фигурируют Басков и Шакута.

Ринкевичс добавил, что Латвия вместе с Литвой и Эстонией готовится расширить "черные списки", включив в них тех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Белоруссии.

Ранее порталы tut.by и tribuna.com опубликовали материалы о том, что люди, похожие на Баскова и Шакуту, могут быть причастны к инциденту с гражданским активистом Романом Бондаренко.

На прошлой неделе в Минске погиб 31-летний Бондаренко. Вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Позже он умер в больнице. По утверждению Следственного комитета Белоруссии, Бондаренко был нетрезв и получил повреждение в драке. По данным СК, Бондаренко был доставлен в Центральное РУВД Минска, где ему вызвали "скорую помощь".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента.

Латвия совместно с Белоруссией весной 2021 года должна провести чемпионат мира по хоккею. Однако в связи с ситуацией в Белоруссии латвийская сторона призывала найти ей другого партнера по проведению ЧМ.