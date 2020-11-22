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Медведев впервые победил Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP

Медведев впервые победил Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP
Даниил Медведев во время полуфинального матча против Рафаэля Надаля
Фото Reuters

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинале проходящего в Лондоне Итогового турнира ATP.

Результат матча, прошедшего в ночь на воскресенье по московскому времени, - 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянина. Продолжительность игры составила 2 часа 37 минут.

Медведев является четвертой ракеткой мира, Надаль – второй. Для российского теннисиста эта победа оказалась первой в карьере над Надалем при трех поражениях.

В финале в воскресенье Медведев сыграет с третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом. Счет по победам в истории противостояния этих теннисистов – 3-1 в пользу Тима.

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