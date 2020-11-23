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Суд оштрафовал ФК ЦСКА за нарушения санитарных норм на игре с "Динамо"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы в понедельник признал футбольный клуб ЦСКА виновным в совершении административного правонарушения и подверг его штрафу за нарушения санитарных норм во время игры с "Динамо".

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"ЦСКА назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

По ее словам, клуб признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий").

Таким образом, суд согласился с позицией Роспотребнадзора, что на матче российской Премьер-лиги между командами ЦСКА и "Динамо" на стадионе армейцев была нарушена социальная дистанция между болельщиками, которые также пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

По данным суда, решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Игра Российской премьер-лиги ЦСКА - "Динамо" прошла 18 октября и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

Ранее за аналогичные нарушения был оштрафован московский "Спартак" - на 300 тысяч рублей.

футбол ФК ЦСКА

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