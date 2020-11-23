Российский арбитр Карасев назначен на матч ЛЧ "Аякс" - "Митьюлланд"
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил Сергея Карасева главным арбитром матча группового этапа Лиги чемпионов "Аякс" - "Митьюлланд", сообщает пресс-служба УЕФА.
Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный судья - Кирилл Левников. ВАР - Виталий Мешков, АВАР - Владимир Москалев.
Матч между "Аяксом" и "Митьюлландом" пройдет в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ. Он запланирован на 25 ноября в Амстердаме.