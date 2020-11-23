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Российский арбитр Карасев назначен на матч ЛЧ "Аякс" - "Митьюлланд"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил Сергея Карасева главным арбитром матча группового этапа Лиги чемпионов "Аякс" - "Митьюлланд", сообщает пресс-служба УЕФА.

Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный судья - Кирилл Левников. ВАР - Виталий Мешков, АВАР - Владимир Москалев.

Матч между "Аяксом" и "Митьюлландом" пройдет в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ. Он запланирован на 25 ноября в Амстердаме.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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