"Манчестер Сити" предложит Месси 10-летний контракт

Аргентинский нападающий Лионель Месси Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готовит контракт на долгосрочных условиях для нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Sport.es.

Отмечается, что речь идет о 10-летнем соглашении, на условиях которого аргентинец несколько сезонов должен провести в составе "Сити", остальные – в одном из "дочерних" клубов "Манчестер Сити", к примеру, в австралийском "Мельбурне", американском "Нью-Йорк Сити", японской "Йокогаме Маринос".

Контракт Месси с "Барселоной" истекает 30 июня 2021 года. Соответственно, "Манчестер Сити" может приступить к переговорам с Месси – согласно регламенту – в январе.

В августе нынешнего года сообщалось о намерении Месси покинуть "Барселону". Среди претендентов на трансфер присутствовал "Манчестер Сити". Однако английский клуб не был готов выплатить отступные в размере 700 млн евро. Сам же аргентинец не смог добиться одностороннего расторжения контракта, которое позволило бы новой команде рассчитывать на бесплатный трансфер.

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года. В составе каталонского клуба он выиграл 34 турнира, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".