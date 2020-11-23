Месси не сыграет с "Динамо" в Киеве

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси не примет участия в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против киевского "Динамо".

Имя Месси отсутствует в заявке на матч, обнародованной пресс-службой "Барселоны".

Игра пройдет в Киеве во вторник и стартует в 23:00 мск.

В третьем туре команды играли в Барселоне, победу со счетом 2:1 одержал испанский клуб. Один из голов – на счету Месси (с пенальти).

После трех туров "Барселона" лидирует в группе с 9 набранными очками. Далее идут итальянский "Ювентус" (6 очков), "Динамо" и венгерский "Ференцвароша" (по 1).