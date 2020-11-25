Футболисты "Динамо" установили рекорд молодежного первенства по числу голов за игру

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" стало автором нового рекорда в рамках первенства России по футболу среди молодежных команд.

В среду динамовцы победили столичную команду "Чертаново" со счетом 11:3. "Динамо", как отмечается в сообщении пресс-службы РПЛ, первым в истории молодежного первенства забило 11 мячей за матч.

Второй рекорд динамовцы установили совместно с соперником. 14 голов на две команды в одном матче – также новый рекорд первенства.

Главным героем встречи стал форвард "Динамо" Ярослав Гладышев, забивший пять мячей (все – во втором тайме).