Стали известны последние слова Марадоны перед смертью
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Мне нехорошо", - такие слова произнес аргентинский футболист Диего Марадона за несколько минут до своей смерти, сообщает телеканал TN.
Эту фразу 60-летний Марадона озвучил во время завтрака, когда ему стало плохо. После этого он вернулся в свою комнату, чтобы прилечь. Тем временем родственники вызвали скорую помощь, за считанные минуты на вызов приехали шесть бригад.
К прибытию врачей Марадона уже не мог дышать, спасти его медикам не удалось.
Марадона находился в доме в городе Тигре, расположенном недалеко от Буэнос-Айреса. Здесь он восстанавливался после операции, которую ему провели в начале ноября в связи с образованием тромба в мозге. Сообщалось, что операция прошла успешно.
Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года, на клубном уровне выступал, в частности, за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия).
До последнего времени Марадона являлся главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия". Также он возглавлял национальную команду своей страны.
В связи с кончиной Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.