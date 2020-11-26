Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:22

Стали известны последние слова Марадоны перед смертью

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Мне нехорошо", - такие слова произнес аргентинский футболист Диего Марадона за несколько минут до своей смерти, сообщает телеканал TN.

Эту фразу 60-летний Марадона озвучил во время завтрака, когда ему стало плохо. После этого он вернулся в свою комнату, чтобы прилечь. Тем временем родственники вызвали скорую помощь, за считанные минуты на вызов приехали шесть бригад.

К прибытию врачей Марадона уже не мог дышать, спасти его медикам не удалось.

Марадона находился в доме в городе Тигре, расположенном недалеко от Буэнос-Айреса. Здесь он восстанавливался после операции, которую ему провели в начале ноября в связи с образованием тромба в мозге. Сообщалось, что операция прошла успешно.

Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года, на клубном уровне выступал, в частности, за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия).

До последнего времени Марадона являлся главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия". Также он возглавлял национальную команду своей страны.

В связи с кончиной Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.

Умер Диего Марадона

14
1986 год. Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Мексике между сборными Аргентины и Англии завершился победой команды Марадоны. Первый мяч был забит Марадоной рукой, после чего аргентинец сказал, что это была "рука Бога". Позднее сборная Аргентины выиграла золото ЧМ-1986, победив в полуфинале Бельгию (2:0) и в финале - команду ФРГ (3:2).2020 год. В начале ноября стало известно о госпитализации Марадоны. Сообщалось, что он перенес операцию на мозге из-за тромба. После этого он был выписан и восстанавливался дома.2019 год. В сентябре Диего Марадона стал тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима" из города Ла-Плата. Марадона в качестве главного тренера работал в аргентинских клубах, командах из ОАЭ, а также со сборной Аргентины.2018 год. Во время матча Аргентина - Нигерия в рамках ЧМ по футболу в России Марадоне стало плохо. В сети тогда появились записи, как бывшего футболиста уводят со стадиона под руки.2017 год. Президент России Владимир Путин, легенда бразильского футбола Пеле и Диего Марадона перед финальной жеребьевкой чемпионата мира по футболу в Государственном Кремлевском дворце в Москве.2016 год. Диего Марадона перед гала-концертом FIFA Awards в швейцарской телестудии в Цюрихе.2010 год. Диего Марадона во время футбольного матча между Грецией и Аргентиной в ЮАР.2008 год. Легенда аргентинского футбола во время фотосессии для документального фильма "Марадона", входившего в конкурс 61-го Каннского кинофестиваля.2008 год. Марадона многие годы страдал от наркозависимости. Он также неоднократно оказывался в центре скандалов. Его привлекали к ответственности за хранение наркотиков и за стрельбу из пневматической винтовки по папарацци, он также не раз ввязывался в драки.2005 год. Диего Марадона на стадионе Arena во время турнира Amsterdam Tournament в Амстердаме. 2005 год. Президент Кубы Фидель Кастро и Диего Марадона играют с мячом во время интервью в Гаване. Футболист приехал на Кубу, чтобы взять интервью у Кастро для его еженедельного телешоу в Аргентине.2003 год. Диего Марадона во время посещения Великой Китайской стены.1987 год. Пеле и Марадона с трофеями в Милане. Они были и остаются сильнейшими игроками в мире. Споры о том, кто из них все же лучший из лучших, не утихают и поныне.1994 год. Звездный игрок Аргентины во время чемпионата мира на стадионе Фоксборо в Бостоне.
1986 год. Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Мексике между сборными Аргентины и Англии завершился победой команды Марадоны. Первый мяч был забит Марадоной рукой, после чего аргентинец сказал, что это была "рука Бога". Позднее сборная Аргентины выиграла золото ЧМ-1986, победив в полуфинале Бельгию (2:0) и в финале - команду ФРГ (3:2).
футбол Диего Марадона Аргентина

Новости по теме

Новости

Пеле отреагировал на смерть Марадоны

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов УЕФА

МОК пригрозил Белоруссии санкциями в связи с ситуацией в стране

Умершие знаменитости

Умер Диего Марадона

Умер Диего Марадона

В ФК "Тамбов" анонсировали бойкот группой игроков матча со "Спартаком"

ЦСКА счел оскорбительными слова Черчесова про нападающего Чалова

ЦСКА счел оскорбительными слова Черчесова про нападающего Чалова

ФИФА включила Роналду и Месси в претенденты на звание игрока года

ФИФА включила Роналду и Месси в претенденты на звание игрока года

"Зенит" проиграл "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

"Зенит" проиграл "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

"Краснодар" уступил "Севилье" и лишился шансов на плей-офф в ЛЧ

"Краснодар" уступил "Севилье" и лишился шансов на плей-офф в ЛЧ

"Манчестер Сити" предложит Месси 10-летний контракт

"Манчестер Сити" предложит Месси 10-летний контракт
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');