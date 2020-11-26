Стали известны последние слова Марадоны перед смертью

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Мне нехорошо", - такие слова произнес аргентинский футболист Диего Марадона за несколько минут до своей смерти, сообщает телеканал TN.

Эту фразу 60-летний Марадона озвучил во время завтрака, когда ему стало плохо. После этого он вернулся в свою комнату, чтобы прилечь. Тем временем родственники вызвали скорую помощь, за считанные минуты на вызов приехали шесть бригад.

К прибытию врачей Марадона уже не мог дышать, спасти его медикам не удалось.

Марадона находился в доме в городе Тигре, расположенном недалеко от Буэнос-Айреса. Здесь он восстанавливался после операции, которую ему провели в начале ноября в связи с образованием тромба в мозге. Сообщалось, что операция прошла успешно.

Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года, на клубном уровне выступал, в частности, за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия).

До последнего времени Марадона являлся главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия". Также он возглавлял национальную команду своей страны.

В связи с кончиной Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.