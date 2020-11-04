Марадона успешно прооперирован в связи с образованием тромба в мозге

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона успешно перенес операцию в связи с образованием субдуральной гематомы, сообщил его личный врач Леопольдо Луке.

"Операция длилась приблизительно 1 час 20 минут. Гематома была успешно удалена. Диего хорошо перенес операцию", - приводит слова Луке TNT Sports.

Луке добавил, что Марадона "не спит и чувствует себя очень хорошо".

О намерении провести операцию в связи с образовавшимся в головном мозге тромбом сообщалось накануне вечером. Отмечалось, что субдуральная гематома могла быть вызвана травмой головы, в результате которой, вероятно, и образовался сгусток крови.

Марадону госпитализировали еще в понедельник, в одну из клиник близ Буэнос-Айреса спустя три дня после того, как он отметил 60-летие.

Между тем, во вторник сообщалось, что легенда футбола будет проходить лечение от депрессии. "Он целую неделю грустил, отказывался принимать пищу", - приводит слова представителя бывшего капитана сборной Аргентины Associated Press.

Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года, на клубном уровне выступал, в частности, за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия).

Сейчас Марадона является главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия".