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ЦСКА сыграл вничью с "Фейеноордом" в Лиге Европы УЕФА

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА и нидерландского "Фейеноорда" вничью завершили матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 0:0.

В другом матче группы К австрийский "Вольфсберг" на своем поле уступил загребскому "Динамо" – 0:3.

Турнирное положение в группе выглядит следующим образом: 1"Динамо" – 8 очков, 2."Фейеноорд" – 5, 3,"Вольфсберг" – 4, 4.ЦСКА – 3.

В следующем туре – 3 декабря – ЦСКА сыграет на своем поле с "Вольфсбергом", "Фейеноорд" дома примет "Динамо".

футбол Лига Европы УЕФА

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