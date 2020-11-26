ЦСКА сыграл вничью с "Фейеноордом" в Лиге Европы УЕФА
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА и нидерландского "Фейеноорда" вничью завершили матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Результат встречи, прошедшей в Москве, - 0:0.
В другом матче группы К австрийский "Вольфсберг" на своем поле уступил загребскому "Динамо" – 0:3.
Турнирное положение в группе выглядит следующим образом: 1"Динамо" – 8 очков, 2."Фейеноорд" – 5, 3,"Вольфсберг" – 4, 4.ЦСКА – 3.
В следующем туре – 3 декабря – ЦСКА сыграет на своем поле с "Вольфсбергом", "Фейеноорд" дома примет "Динамо".