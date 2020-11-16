Вратарь сборной России Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Тест вратаря "Краснодара" и сборной России по футболу Матвея Сафонова на коронавирус оказался подозрительным, сообщает пресс-служба национальной команды.

"По итогам тестирования на COVID-19, которое прошла сборная России в Стамбуле, сомнительный результат выявлен у голкипера Матвея Сафонова. В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной", - говорится в сообщении.

Накануне в Стамбуле сборная России играла против Турции в матче Лиги наций УЕФА и потерпела поражение со счетом 2:3. Сафонов участие в матче не принимал, оставшись в числе запасных игроков. Также он был в заявке российской команды на товарищеский матч против Молдавии, который состоялся в Кишиневе 12 ноября (0:0).