Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на первом этапе КМ по биатлону

Ставший лучшим из россиян Логинов занял десятое место

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU -

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем индивидуальной гонки (дистанция – 20 км) - первой на стартовом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Дистанцию он преодолел за 48 минут 57 секунд, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бе. С одним промахом он уступил победителю 19,6 секунды.

В тройку лучших также попал представитель Германии Эрик Лессер. С одним неточным выстрелом он проиграл Легрейду 1 минуту 3,6 секунды.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший десятое место. С двумя промахами отставание от победителя составило 2 минуты 19,2 секунды.

Остальные представители России, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 26.Матвей Елисеев (1 промах), 37.Петр Пащенко (1), 43.Эдуард Латыпов (4), 50.Семен Сучилов (3).