Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на первом этапе КМ по биатлону

Ставший лучшим из россиян Логинов занял десятое место

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU -

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем индивидуальной гонки (дистанция – 20 км) - первой на стартовом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Дистанцию он преодолел за 48 минут 57 секунд, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бе. С одним промахом он уступил победителю 19,6 секунды.

В тройку лучших также попал представитель Германии Эрик Лессер. С одним неточным выстрелом он проиграл Легрейду 1 минуту 3,6 секунды.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший десятое место. С двумя промахами отставание от победителя составило 2 минуты 19,2 секунды.

Остальные представители России, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 26.Матвей Елисеев (1 промах), 37.Петр Пащенко (1), 43.Эдуард Латыпов (4), 50.Семен Сучилов (3).

биатлон

Новости

Футболист сборной России Алексей Миранчук подхватил COVID-19

С сотрудником похоронного бюро будут судиться за фото у открытого гроба с Марадоной

Футболист сборной России Черышев заразился коронавирусом

Диего Марадона похоронен рядом с родителями в предместье Буэнос-Айреса

Диего Марадона похоронен рядом с родителями в предместье Буэнос-Айреса

Российские клубы до 16 матчей продлили серию без побед в ЛЧ и ЛЕ

Российские клубы до 16 матчей продлили серию без побед в ЛЧ и ЛЕ

ЦСКА сыграл вничью с "Фейеноордом" в Лиге Европы УЕФА

Жители Буэнос-Айреса и Неаполя почтили память Марадоны

Жители Буэнос-Айреса и Неаполя почтили память Марадоны

Россия опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

У биатлониста сборной России Бабикова перед стартом Кубка мира выявлен COVID

У биатлониста сборной России Бабикова перед стартом Кубка мира выявлен COVID

Пеле отреагировал на смерть Марадоны

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');