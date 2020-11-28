Немка Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Лучшей из россиянок стала Кайшева, занявшая 15-е место

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Немецкая биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки (15 км), прошедшей в финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира-2020/21.

Дистанцию она преодолела за 44 минуты 0,9 секунды, не совершив ни одного промаха.

Второе время – у немки Денизе Херрманн, уступившей победительнице 0,8 секунды с одним неточным выстрелом.

На третьей строчке разместилась шведская биатлонистка Юханна Скоттхейм. У нее ни одного промаха и 24,1 секунды от первого места.

Лучший результат их россиянок показала Ульяна Кайшева, ставшей 15-й. Она допустила два промаха и проиграла Вирер 2 минуты 38 секунд.

Остальные представительницы российской сборной разместились на следующих позициях. 27.Тамара Воронина (1 промах), 33.Евгения Павлова (3), 48.Лариса Куклина (2), 52.Ирина Казакевич (4), 56.Анастасия Гореева (4).

Мужской (прошла ранее) и женской индивидуальными гонками в субботу стартовал сезон в рамках Кубка мира-2020/21.