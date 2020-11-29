Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа "Формулы-2" в Бахрейне

Вторым в воскресной гонке стал его соотечественник Мазепин

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцма, выступающий за Prema, стал победителем воскресной гонки в рамках 11-го этапа гоночной серии "Формулы-2" в Бахрейне.

Еще один россиянин, Никита Мазепин из Hitech Grand Prix, занял второе место. Десятым стал россиянин Артем Маркелов из BWT HWA Racelab.

"Было непросто, у нас были проблемы с гоночным темпом, особенно в квалификации, поэтому я очень рад победе. Мы сделали большой шаг вперед. Я очень горд за мою команду – она проделала огромную работу", - сказал Шварцман, слова которого приводит пресс-служба SMP Racing.

"Я видел, что позади меня Маркус Армстронг допустил ошибку, и на его место вышел Никита Мазепин. Несколько кругов он ехал в том же темпе, и я думал, что могу сделать в этой ситуации: надо ли прибавить или продолжать следить за состоянием шин. В итоге я выбрал последнее, и это сработало. Темп был хорошим до самого финиша. Эта победа значит очень многое, и мы приложим еще больше усилий, чтобы улучшить машину, а я – собственные выступления", - отметил российский гонщик.

Что касается субботней гонки, то пятое место здесь занял Мазепин, восьмое – Шварцман, 22-е – Маркелов.

Перед последним этапом, который также пройдет в Бахрейне, возглавляет немец Мик Шумахер из Prema (205 очков). Второе место занимает британец Каллум Айлотт из UNI-Virtuosi Racing (191). На третьем находится Мазепин (162), на четвертом – Шварцман (159). Маркелов занимает 18-е место (5).