Кадыров предложил провести в Грозном повторный бой Тайсона с Джонсом

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал справедливым исход поединка между американскими боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим и предложил организовать в Грозном их повторный бой.

"Оба спортсмена наглядно показали, что настоящему мастерству и профессионализму возраст не помеха. Несмотря на то, что Майк Тайсон и Рой Джонс завершили карьеру много лет назад, поединок их в ринге получился очень зрелищным. Мы, любители бокса, соскучились по таким боям. Два великих боксера полностью оправдали наши надежды", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщалось, выставочный бой, прошедший в Лос-Анджелесе, растянулся на все восемь запланированных раундов. По итогам судьи зафиксировали ничью.

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"Это справедливый итог", - считает Кадыров.

Глава Чечни также сказал, что его импонирует бокс Тайсона.

"После непревзойденного Мухаммада Али именно Майк являлся для меня вторым любимым спортсменом в боксе. Поединок с Джонсом показал, что Тайсон сохранил отличную физическую форму и не растерял высокие бойцовские навыки, которые всегда были свойственны только ему", - заявил он.

"Нашему брату Майку обязательно надо провести еще один поединок с Джонсом. Мы готовы его организовать в Грозном", - подчеркнул Кадыров.

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54-летний Тайсон имеет за плечами 58 официальных поединков, из них 50 побед (44 нокаутом). Он является олимпийским чемпионом среди юниоров, абсолютным чемпионом мира, многократно признанным чемпионом по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring.

Возраст Джонса-младшего - 51 год. Он - единственный в мире боксер, обладающий золотыми поясами в среднем, суперсреднем, тяжелом и супертяжелом весе. На счету у Роя 66 побед (47 из них нокаутом). Американец, имеющий российское гражданство, потерпел всего девять поражений за всю свою карьеру в спорте.