Агент Марадоны связал его смерть с запоздалым приездом врачей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Матиас Мориа, агент Диего Марадоны, связывает его смерть со слишком поздним прибытием скорой помощи на вызов, сообщает в четверг аргентинский телеканал TN24.

"Скорая" опоздала более чем на полчаса, и это был идиотизм, подпадающий под уголовную статью. Такие ситуации нельзя спускать на тормозах, и я намерен сделать запрос, чтобы было проведено расследование с соответствующими выводами. Диего говорил мне: "Ты - мой солдат, действуй беспощадно", - цитирует телеканал слова Мории.

Мориа сообщил о кончине 60-летнего Марадоны накануне. Аргентинская пресса сообщила, что у Марадоны случился сердечный приступ.

Прокуратура Аргентины со своей стороны открыла расследование обстоятельств смерти Марадоны. В частности, в рамках расследования будут опрошены люди, которые находились рядом с Марадоной в последние часы его жизни.