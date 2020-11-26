Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:07

Агент Марадоны связал его смерть с запоздалым приездом врачей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Матиас Мориа, агент Диего Марадоны, связывает его смерть со слишком поздним прибытием скорой помощи на вызов, сообщает в четверг аргентинский телеканал TN24.

СпортУмер Диего МарадонаУмер Диего МарадонаЧитать подробнее

"Скорая" опоздала более чем на полчаса, и это был идиотизм, подпадающий под уголовную статью. Такие ситуации нельзя спускать на тормозах, и я намерен сделать запрос, чтобы было проведено расследование с соответствующими выводами. Диего говорил мне: "Ты - мой солдат, действуй беспощадно", - цитирует телеканал слова Мории.

Мориа сообщил о кончине 60-летнего Марадоны накануне. Аргентинская пресса сообщила, что у Марадоны случился сердечный приступ.

Прокуратура Аргентины со своей стороны открыла расследование обстоятельств смерти Марадоны. В частности, в рамках расследования будут опрошены люди, которые находились рядом с Марадоной в последние часы его жизни.

В Аргентине прощаются с Диего Марадоной

12
Диего Марадона

Новости по теме

Новости

Жители Буэнос-Айреса и Неаполя почтили память Марадоны

Жители Буэнос-Айреса и Неаполя почтили память Марадоны

Россия опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

У биатлониста сборной России Бабикова перед стартом Кубка мира выявлен COVID

У биатлониста сборной России Бабикова перед стартом Кубка мира выявлен COVID

Пеле отреагировал на смерть Марадоны

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов УЕФА

МОК пригрозил Белоруссии санкциями в связи с ситуацией в стране

Умершие знаменитости

Умер Диего Марадона

Умер Диего Марадона

В ФК "Тамбов" анонсировали бойкот группой игроков матча со "Спартаком"

ЦСКА счел оскорбительными слова Черчесова про нападающего Чалова

ЦСКА счел оскорбительными слова Черчесова про нападающего Чалова

ФИФА включила Роналду и Месси в претенденты на звание игрока года

ФИФА включила Роналду и Месси в претенденты на звание игрока года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');