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Министр спорта подтвердил планы ввести Fan ID в российском футболе

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В российском футболе с сезона-2021/22 будет введена система идентификации болельщиков, заявил журналистам министр спорта Олег Матыцин.

"В прямом виде Fan ID - такого, как был на чемпионате мира 2018, не будет. Однако контроль за допуском на стадионы - очень важный элемент безопасности, поэтому он определен в Стратегии (развития физкультуры и спорта до 2030 года). Думаю, что со следующего сезона эта система будет введена только в футболе. Сейчас все на стадии утверждения и согласования", - сказал Матыцин.

Система Fan ID (паспорт болельщика) использовалась на матчах Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года в России. Паспорт болельщика представлял из себя персонифицированную карточку, которая позволяла идентифицировать болельщика при проходе на матчи.

футбол Олег Матыцин Fan ID

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