Российские клубы до 16 матчей продлили серию без побед в ЛЧ и ЛЕ

Игровой эпизод матча Лиги чемпионов "Атлетико" - "Локомотив" в Мадриде Фото: Reuters

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Серия российских клубов без побед в финальных стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА достигла 16 матчей.

В играх четвертого тура соревнований на счету представителей РФ две ничьи и два поражения.

Серия продолжилась во вторник поражениями "Краснодара" и "Зенита".

"Краснодар" 24 ноября играл с "Севильей" на своем поле. Пропустив на четвертой минуте гол от Ивана Ракитича, смог отыграться в начале второго тайма (ответный гол – на счету Вандерсона). Все шло к ничейному результату, но в итоге матч завершился победой "Севильи" 2:1: победный гол – на счету Мунира Эль-Хаддади.

В тот же день день свой матч проиграл петербургский "Зенит". В Риме он уступил местному "Лацио" со счетом 1:3. Два гола в ворота "Зенита" состоялись к половине первого тайма: сначала гол провел Миро Иммобиле (3-я минута), затем – Марко Пароло (22).

На 25-й минуте один гол отквитал Артем Дзюба, на 55-й пенальти реализовал футболист "Лацио" Иммобиле.

На следующий день, в среду, честь отечественного клубного футбола защищал московский "Локомотив" – на выезде против мадридского "Атлетико". По воротам московской команды был нанесен 21 удар (сам "Локомотив" провел 4 выстрела), но российский клуб едва не вырвал победу в самой концовке: помешал защитник. Результат – 0:0.

"Краснодар" и "Зенит" лишились шансов на путевки в весеннюю стадию Лиги чемпионов. "Локомотив" их сохранил.

Аналогичный счет зафиксирован в итоговом протоколе матча московского ЦСКА против нидерландского "Фейеноорда". в рамках Лиги Европы УЕФА. Игра прошла в Москве. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве. ЦСКА создал множество опасных моментов, забил один (отмененный из-за "вне игры") мяч. Матч, однако, завершился со счетом 0:0.

ЦСКА еще может рассчитывать на еврокубковую весну.

Итак, в 12 матчах российские клубы набрали 6 очков: "Локомотив" – 3, ЦСКА – 3, "Краснодар" – 1, "Зенит" – 1.

...Участники каждого из матчей минутой молчания почтили память ушедшего из жизни легендарного Диего Марадоны.