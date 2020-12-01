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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:49

Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Сахира из-за COVID-19

Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Сахира из-за COVID-19
Гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон
Фото: Reuters

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон из команды Mercedes пропустит Гран-при Сахира в Бахрейне в ближайшие выходные из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном твиттере "Формулы-1".

Британский гонщик чувствует себя нормально, у него появились легкие симптомы болезни, отмечают в команде Mercedes. Хэмилтон находится на самоизоляции.

15 ноября стало известно, что Хэмилтон досрочно стал семикратным чемпионом "Формулы-1". Британец сравнялся по числу титулов с немцем Михаэлем Шумахером, а ранее по ходу сезона опередил его по числу выигранных в карьере Гран-при.

Льюис Хэмилтон Формула-1

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