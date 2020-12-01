Норвежские лыжники снялись с Кубка мира до конца года

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в декабрьских этапах Кубка мира в Давосе и Дрездене, сообщает пресс-служба норвежской федерации лыжных гонок.

Под вопросом и участие команды в "Тур де Ски" в январе 2021 года.

- Наша главная цель в этом лыжном сезоне - это ЧМ в Оберстдорфе, - приводятся слова спортивного директора сборной Эспана Бьервига. - Мы подвели итоги выходных. Помимо риска путешествий, мы убедились, что держать дистанцию ​​и избегать тесного контакта на Кубке сложнее, чем мы предполагали изначально. Легкие для лыжников - это инструмент, и мы не знаем последствий Covid-19. Поэтому должны принимать меры предосторожности".

"Мы должны сосредоточиться на защите здоровья", - сказал Бьервиг.

Кубок мира сезона-2020/21 стартовал в финской Руке 27 ноября. По итогам гонок в мужском и женском личных зачетах лидируют норвежцы – Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг.