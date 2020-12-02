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"Шахтер" вновь обыграл "Реал" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты донецкого "Шахтера" нанесли поражение мадридскому "Реалу" со счетом 2:0 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Победу "Шахтеру" во вторник в Киеве (там команда проводит в последнее время домашние матчи) принесли во втором тайме голы Дентиньо и Манора Соломона.

"Шахтер" второй раз обыграл в группе "Реал" - в первом туре в Мадриде чемпионы Украины выиграли 3:2.

После этой победы "Шахтер" с 7 очками вышел на второе место в своей группе. "Реал", у которого столько же баллов, - на третьем месте. Лидирует немецкая "Боруссия" (Менхенгладбах), которая в отчетном туре играет с итальянским "Интером".

футбол Лига чемпионов УЕФА

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