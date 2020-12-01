"Локомотив" уступил "Зальцбургу" и лишился шансов на плей-офф ЛЧ

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:3 потерпели поражение от австрийского "Зальцбурга" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 28-й минуте ворота "Локомотива" поразил Мергим Бериша, на 41-й он же удвоил счет.

На 79-й минуте "Локомотив" отыгрался благодаря голу Антона Миранчука с пенальти. Но уже через две минуты Карим Адейеми вновь увеличил преимущество "Зальцбурга" в счете.

После этого поражения "Локомотив" лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сохраняя при этом перспективы на утешительную путевку в Лигу Европы.

В настоящий момент у "Локомотива" 3 очка, он занимает последнее, четвертое место в группе А. "Зальцбург", набрав 4 очка, поднялся на третье место. На первой строчке находится немецкая "Бавария", ранее обеспечившая себе путевку в плей-офф ЛЧ – 12 очков в четырех матчах. Испанский "Атлетико" занимает вторую строчку – 5 очков в четырех играх.

"Атлетико" и "Бавария" позднее во вторник начнут свой матч в Мадриде.

В шестом туре "Локомотив" в гостях сыграет с "Баварией", "Зальцбург" дома встретится с "Атлетико". Игры пройдут 9 декабря.