"Краснодар" выиграл у "Ренна" в ЛЧ и весной сыграет в ЛЕ
Своей дебютной победой "Краснодар" прервал 17-матчевую безвыигрышную серию клубов из России в Лиге чемпионов
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 нанесли поражение французскому "Ренну" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
На 71-й минуте гол в ворота "Ренна" провел Маркус Берг.
Таким образом, "Краснодар", для которого это дебютный сезон в групповой стадии Лиги чемпионов, одержал свою первую победу на турнире.
Кроме того, этой победой "Краснодар" прервал 17-матчевую безвыигрышную серию российских клубов в ЛЧ.
Теперь в активе "Краснодара" 4 очка, российская команда занимает третье место в группе Е. "Ренн" – на четвертом месте, 1 балл. "Краснодар", ранее лишившийся шансов на выход в плей-офф ЛЧ, обеспечил себе путевку в весеннюю стадию Лиги Европы.
Лидеры группы – набравшие по 10 очков "Челси" и "Севилья" – свой матч пятого тура проведут в среду позднее.