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"Краснодар" выиграл у "Ренна" в ЛЧ и весной сыграет в ЛЕ

Своей дебютной победой "Краснодар" прервал 17-матчевую безвыигрышную серию клубов из России в Лиге чемпионов

"Краснодар" выиграл у "Ренна" в ЛЧ и весной сыграет в ЛЕ
Игрок "Краснодара" Вандерсон (с мячом) проходит защиту "Ренна"
Фото: Reuters

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 нанесли поражение французскому "Ренну" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 71-й минуте гол в ворота "Ренна" провел Маркус Берг.

Таким образом, "Краснодар", для которого это дебютный сезон в групповой стадии Лиги чемпионов, одержал свою первую победу на турнире.

Кроме того, этой победой "Краснодар" прервал 17-матчевую безвыигрышную серию российских клубов в ЛЧ.

Теперь в активе "Краснодара" 4 очка, российская команда занимает третье место в группе Е. "Ренн" – на четвертом месте, 1 балл. "Краснодар", ранее лишившийся шансов на выход в плей-офф ЛЧ, обеспечил себе путевку в весеннюю стадию Лиги Европы.

Лидеры группы – набравшие по 10 очков "Челси" и "Севилья" – свой матч пятого тура проведут в среду позднее.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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