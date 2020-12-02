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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55

Перенесший коронавирус Бабиков вернулся в сборную России по биатлону

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России сообщил, что очередной тест на коронавирус Антона Бабикова оказался отрицательным, ранее спортсмен сдал положительный тест на COVID-19.

"Очередной тест на коронавирус Антона Бабикова оказался отрицательным, и теперь биатлонист сборной России сможет выступить на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Это выяснилось вечером 2 декабря, когда стали известны результаты тестирования, которое Антон прошел утром того же дня", - говорится в сообщении.

"Также в среду, еще до получения результатов теста, пользуясь нормой регламента, тренерский штаб сборной России внес Бабикова в заявку на спринт, который 3 декабря откроет второй этап Кубка мира у мужчин", - отмечается там же.

Во время первого этапа Кубка мира российский спортсмен оказался на карантине после того, как плановый тест на коронавирус, взятый у него в Контиолахти, оказался положительным.

биатлон

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