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Определились полуфиналисты чемпионата России по боксу

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - На проходящем в Оренбурге чемпионате России по боксу определились все участники 1/2 финала.

В четверг прошли четвертьфинальные бои в весовых категориях до 49, 57, 69 и 81 кг.

Серебряный призер чемпионата России в Самаре в весе до 49 кг Артыш Соян (Новосибирская область) раздельным решением судей (3-2) победил Батора Сагалуева (Бурятия), а действующий чемпион страны Эдмонд Худоян (Челябинская область) единогласным решением судей победил Михаила Прокопьева (Якутия и Краснодарский край).

За выход в финал Соян сразится с Володей Мнацаканян (Московская

область), а Худоян – с Игорем Царегородцевым (Татарстан).

В весе до 57 кг особое внимание привлекало противостояние победителя Европейских игр-2015 и серебряного медалиста прошлого чемпионата страны Бахтовара Назирова, представляющего ХМАО-Югра, и многократного призера чемпионатов России Овика Оганнисяна (Московская область, Хабаровский край). В итоге в конкурентном поединке победу раздельным решением судей (3-2) одержал Оганнисян, который в полуфинале встретится с Мухаммадом Шеховым (Псковская область). Вторую пару составят Всеволод Шумков из Санкт-Петербурга и Дмитрий Шиповский из Севастополя.

Чемпион мира-2019 и бронзовый призер Олимпийский игр-2012 в категории до 69 кг Андрей Замковой (Московская область, Хабаровский край) единогласным решением судей взял верх над Алексеем Деминым из Санкт-Петербурга. Действующий чемпион страны Шахабас Махмудов (Самарская область) также единогласным решением судей оказался сильнее Вячеслава Назарова (Московская область). В полуфинале Замковой встретится с Алисой Шарифовым (ХМАО-Югра), а Махмудов – с Юрием Осиповым (Москва), который в четверг единогласным решением судей победил призера прошлого розыгрыша Вадима Мусаева (Дагестан).

Действующий чемпион России в категории до 81 кг Имам Хатаев (Чеченская Республика) единогласным решением судей победил Ильяса Мутаева (Дагестан) и в полуфинале проведет бой с триумфатором первенств мира и Европы среди юниоров Русланом Колесниковым из Санкт-Петербурга. Вторую полуфинальную пару составят Шарабутдин Атаев (Дагестан) и Андрей Косенков (Санкт-Петербург).

Все бои полуфинальной стадии пройдут в пятницу.

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