Определились четвертьфиналисты чемпионата России по боксу в категориях до 63 и 69 кг

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В понедельник стали известны участники 1/4 финала проходящего в Оренбурге чемпионата России по боксу среди мужчин.

Чемпион мира 2019 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, многократный чемпион страны в весе до 69 кг Андрей Замковой в поединке за выход в эту стадию турнира Хикмета Гараева.

Своего соперника Замковой охарактеризовал как "очень перспективный парень, дает хорошие результаты".

"Конечно, было ожидание сложного боя, потому что у нас обоих чувствительный стиль бокса. Мы внимательно следили за ошибками друг друга во время боя, и было интересно кто кого обхитрит. Это был мой второй поединок за семь месяцев с чемпионата мира, где я провел всего один бой. Боксеру очень тяжело без боевой практики, поэтому я очень рад, что Федерация бокса проводит чемпионат России даже в такое непростое эпидемиологическое время. Очень важно тренироваться и быть всегда на острие", - привела пресс-служба федерации слова Замкового.

Также в этой весовой категории успешно преодолели стадию 1/8 финала действующий победитель Шахабас Махмудов и бронзовый призер прошлого розыгрыша Вадим Мусаев.

Действующий чемпион страны в весе до 63 кг Габил Мамедов оказался сильнее Армана Галстяна.

Такого же результата добился и участник чемпионата мира 2019 года Илья Попов, который победил Рашида Янгазиева.

Участие в соревнованиях принимают 309 лучших спортсменов со всех регионов России. Боксеры сражаются за золотые медали и возможность войти в состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.