Определились финалисты чемпионата России по боксу

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Оренбурге в пятницу прошли поединки в рамках 1/2 финала чемпионата России по боксу.

Победители вышли в финал, побежденные стали обладателями бронзовых медалей.

Всего прошло 19 из 20 запланированных боев: один из спортсменов не смог выйти на ринг из-за травмы, в результате ему было присуждено поражение (сопернику – победа) и вручена бронзовая медаль.

В весовой категории до 49 кг Эдмонд Худоян (Челябинская область) раздельным решением судей победил Игоря Царегородцева (Татарстан);

Володя Мнацаканян (Московская область) единогласным решением судей победил Артыша Сояна (Новосибирская область).

В итоге в финале сойдутся Худоян и Мнацаканян.

В категории до 52 кг в финале Василий Егоров (Саха/Московская область) проведет бой против Ахтема Закирова (Новосибирская область/Крым). Егоров в полуфинале победил москвича Артура Нагапетяна (победа присуждена единогласно), Закиров одолел крымчанина Вадима Кудрякова (раздельное решение судей).

До 57 кг: в полуфинале Всеволод Шумков (Санкт-Петербург) единогласным решением судей победил Дмитрия Шиповского (Севастополь); Овик Оганнисян (Московская область/Хабаровский край) единогласным решением судей нанес поражение Мухаммаду Шехову (Псковская область).

До 60 кг: Альберт Батыргазиев (ХМАО-Югра/Удмуртия) в борьбе за выход в финалпобедил Оганеса Снхчана (Удмуртия) в первом раунде за явным преимуществом; Джамал Бадрутдинов (Санкт-Петербург) вышел в финал из-за неявки Усмана Магомадова (Чеченская Республика).

До 63 кг: Габил Мамедов (Оренбургская область) единогласным решением судей победил Эмира Басирова (Татарстан); Илья Шакиров (Тульская область) вышел в финал после пересмотра боя с Ильей Поповым (Санкт-Петербург) главной судейской комиссией. Изначально победа присуждена Попову.

До 69 кг: Андрей Замковой (Московская область/Хабаровский край) единогласным решением судей победил Алису Шарифова (ХМАО-Югра);

Шахабас Махмудов (Самарская область) единогласным решением судей победил Юрия Осипова из Москвы.

До 75 кг: Джамбулат Бижамов (Дагестан) единогласным решением судей победил Никиту Воронова (Белгородская область); Андрей Ковальчук (ХМАО-Югра) единогласным решением судей победил Владислава Федюрина (Ульяновская область).

До 81 кг: Имам Хатаев (Чеченская Республика) единогласным решением судей победил Руслана Колесникова (Санкт-Петербург); Шарабутдин Атаев (Дагестан) также единогласным решением судей взял верх над Андреем Косенковым (Санкт-Петербург);

До 91 кг: Муслим Гаджимагомедов (Дагестан/Краснодарский край) единогласным решением судей победил Салаха Муцелханова (Оренбургская область); Алексей Зобнин (Оренбургская область) раздельным решением судей победил Владимира Узуняна (Москва).

Свыше 91 кг: Ярослав Дороничев (ХМАО-Югра) победил Владимира Иванова (Калининградская область); Светослав Тетерин (Рязанская область) - Максима Бабанина (Волгоградская область). Обе победы зафиксированы единогласным решением судей.

Уступившие в полуфиналах боксеры были награждены не только бронзовыми медалями, но и денежными сертификатами на сумму в 125 тысяч рублей каждый.

Призовой фонд чемпионата составляет 10 млн рублей, победители в каждой весовой категории, помимо призовых, получат автомобили.

Все бои финальной стадии пройдут в воскресенье, программа стартует в 12:00 мск.

В чемпионате изначально приняли участие более 300 лучших спортсменов со всех регионов страны, которые, помимо золотых медалей, борются за возможность войти в состав национальной сборной, представляющей Россию на Олимпийских играх в Токио.