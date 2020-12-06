Футболиста Виктора Понедельника похоронят в Ростове-на-Дону

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР Виктор Понедельник, скончавшийся в возрасте 83 лет, будет похоронен в Ростове-на-Дону, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе администрации города.

"Дата похорон пока не определена, завтра будут связываться с семьей, с дочерью великого футболиста, а пока нам известно, что он завещал и просил, чтобы его похоронили в Ростове-на-Дону, и эта просьба будет исполнена", - сказал собеседник агентства.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выразил соболезнования семье Понедельника.

Легендарный футболист умер в минувшую субботу.