Серхио Перес выиграл Гран-при Сахира F1, одержав первую победу в карьере

Фото: Reuters

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Пилот команды Racing Point мексиканец Серхио Перес стал победителем Гран-при Сахиры в Бахрейне, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Для Переса это первая победа в карьере.

Второе место занял француз Эстебан Окон, защищающий цвета Renault. Третьим стал канадец Лэнс Стролл из Racing Point.

Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri финишировал седьмым.

Ранее досрочное чемпионство оформил британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Однако в гонке он участия не принимал из-за положительного теста на коронавирус.

Через неделю в рамках чемпионата "Формулы-1" пройдет заключительный этап, Гран-при Абу-Даби.