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Брейк-данс включен в программу летней Олимпиады-2024 в Париже

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже пополнят скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Соответствующее решение принял исполком МОК на заседании в понедельник.

Также было принято решение сократить общую квоту спортсменов на Играх 2024 года до 10,5 тысяч человек.

Больше всего сократилась квота в тяжелой атлетике. Решение было принято из-за "серьезной озабоченности МОК в отношении Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта".

"Пребывание тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр в Париже 2024 года продолжает оставаться предметом постоянного пересмотра МОК", - отмечается в сообщении.

Также существенно была сокращена квота боксеров, так как признание Международной федерации любительского бокса в МОК приостановлено.

Олимпиада-2024 МОК

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