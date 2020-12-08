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"Зенит" уступил "Боруссии", проиграв пятый матч в Лиге чемпионов

"Зенит" уступил "Боруссии", проиграв пятый матч в Лиге чемпионов
Лукаш Пищек (с поднятыми руками) празднует гол в ворота "Зенита"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:2 потерпели поражение от дортмундской "Боруссии" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 16-й минуте Себастьян Дриусси вывел "Зенит" вперед.

На 68-й минуте футболист "Боруссии" Лукаш Пищек сравнял счет, на 78-й его партнер по команде (экс-игрок "Зенита") Аксель Витсель провел победный для немецкой команды гол.

В другом матче группы F итальянский "Лацио" дома сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" – 2:2.

"Зенит", ранее лишившийся шансов на плей-офф в еврокубках, завершил турнир с 1 набранным очком на четвертом месте в группе. Петербургский клуб проиграл пять матчей, в одном сыграл вничью.

Первое место заняла "Боруссия" (13 очков), второе – "Лацио" (10), эти команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Команда "Брюгге" заняла третье место (8) и получила утешительную путевку в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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