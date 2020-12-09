"Краснодар" сыграл вничью с "Челси" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:1 завершил матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 24-й минуте встречи, прошедшей в Лондоне, "Краснодар" вышел вперед: гол в его составе провел Реми Кабелла.

Победный для российского клуба счет продержался четыре минуты: ответный гол – на счету Жоржиньо (с пенальти).

В другом матче игрового дня группы Е французский "Ренн" дома проиграл испанской "Севилье" – 1:3.

Итоговое положение в группе выглядит так: 1."Челси" – 14 очков, 2."Севилья" – 13, 3."Краснодар" – 5, 4."Ренн" – 1.

"Челси" и "Севилья" вышли в плей-офф Лиги чемпионов. "Краснодар" стал обладателем утешительной путевки в плей-офф Лиги Европы УЕФА (заработал эту опцию ранее), "Ренн" выбыл из еврокубков.