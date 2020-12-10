Умер чемпион мира по футболу 1982 года Паоло Росси

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Всемирно известный бывший итальянский футболист Паоло Росси скончался на 65-м году жизни, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По данным газеты, Росси страдал от неизлечимого заболевания.

Росси играл на позиции форварда за "Ювентус", "Милан". Он обрел всемирную славу, когда сборная Италии во многом благодаря ему выиграла Чемпионат мира 1982 года. Росси стал лучшим бомбардиром турнира, забив шесть голов. На том чемпионате сборная Италия сыграла против Аргентины, в составе которой выступал Диего Марадона, скончавшийся в ноябре 2020 года.