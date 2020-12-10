Россия сохранила 39-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Таким образом, позиции россиян с момента предыдущего (26 ноября) обновления рейтинга не изменились. Как, впрочем, и почти у всех национальных команд, поскольку матчи в отчетный период не проводились.

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии, в первую десятку входят Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика, Италия.