"Формула-1" и FIA осудили Мазепина за скандальное видео

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Формула-1" и Международная автомобильная федерация (FIA) выступили с совместным заявлением, в котором осудили поведение российского гонщика Никиту Мазепина.

"Мы решительно поддерживаем команду Haas в ее реакции на недавние неуместные действия ее гонщика Никиты Мазепина", - говорится в заявлении, опубликованном в твиттере "Формулы-1".

"Мазепин принес публичные извинения за свое плохое поведение, и этот вопрос будет по-прежнему решаться внутри команды Haas. Этические принципы и разнообразная и инклюзивная культура нашего вида спорта имеют первостепенное значение для FIA и "Формулы-1", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в инстаграме Мазепина, который в следующем году должен дебютировать в "Формуле-1" за команду Haas, появилось (но вскоре было удалено) скандальное видео. Согласно ролику, россиянин, находясь в машине, в шуточной форме пристает к находящейся в салоне авто девушке. С ее стороны, в свою очередь, демонстрируется средний палец.

Ролик был удален, однако пользователи интернета успели распространить его на своих ресурсах. В итоге действия Мазепина вызвали критику со стороны экспертов, сам россиянин в твиттере извинился за поведение.