Россия попала в группу с Францией на молодежном ЧЕ-2021 по футболу

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по футболу сыграет в одной группе с Францией, Исландией и Данией на чемпионате Европы 2021 года среди игроков не старше 21 года.

Жеребьевка турнира прошла в четверг в швейцарском Ньоне.

Молодежный ЧЕ-2021 пройдет в Венгрии и Словении, участие в финальной стадии примут 16 сборных. Игры групповой стадии пройдут с 24 по 31 марта, матчи плей-офф – с 31 мая по 6 июня.

Сборная России пробилась в финальную часть впервые с 2013 года.