ФИФА включила Роналду и Месси в претенденты на звание игрока года
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала список номинантов на звание лучшего игрока 2020 года.
Как сообщает пресс-служба ФИФА, в списке присутствуют: испанец Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), португалец Криштиану Роналду ("Ювентус"), бельгиец Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), поляк Роберт Левандовски ("Бавария"), сенегалец Садио Мане ("Ливерпуль"), француз Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), аргентинец Лионель Месси ("Барселона"), бразилец Неймар ("Пари Сен-Жермен"), испанец Серхио Рамос ("Реал"), египтянин Мохамед Салах ("Ливерпуль"), нидерландец Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").
На звание лучшего тренера претендуют аргентинец Марсело Бьельса ("Лидс"), немец Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), немец Юрген Клопп ("Ливерпуль"), испанец Хулен Лопетеги ("Севилья"), француз Зинедин Зидан ("Реал").
Обладателей объявят 17 декабря на специальной церемонии.