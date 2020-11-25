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ФИФА включила Роналду и Месси в претенденты на звание игрока года

ФИФА включила Роналду и Месси в претенденты на звание игрока года
Футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси
Фото: Reuters

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала список номинантов на звание лучшего игрока 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, в списке присутствуют: испанец Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), португалец Криштиану Роналду ("Ювентус"), бельгиец Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), поляк Роберт Левандовски ("Бавария"), сенегалец Садио Мане ("Ливерпуль"), француз Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), аргентинец Лионель Месси ("Барселона"), бразилец Неймар ("Пари Сен-Жермен"), испанец Серхио Рамос ("Реал"), египтянин Мохамед Салах ("Ливерпуль"), нидерландец Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

На звание лучшего тренера претендуют аргентинец Марсело Бьельса ("Лидс"), немец Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), немец Юрген Клопп ("Ливерпуль"), испанец Хулен Лопетеги ("Севилья"), француз Зинедин Зидан ("Реал").

Обладателей объявят 17 декабря на специальной церемонии.

футбол ФИФА

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