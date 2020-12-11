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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59

Сборная России по биатлону установила антирекорд по серии гонок без наград

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Мужской спринт, прошедший на этапе Кубка мира в Австрии, стал 29-й подряд гонкой для сборной России по биатлону, в которой она не завоевала медалей.

Теперь это самая продолжительная серия неудач в истории сборной России, ее новый антирекорд.

Предыдущая медаль россиян датирована 14 февраля, когда Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на чемпионате мира.

В пятницу в рамках этапа Кубка мира в Хохфильцене прошли женская и мужская спринтерские гонки. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева (18-е место), из россиян – Александр Логинов (20).

биатлон

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