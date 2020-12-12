Наставник "Спартака" пожаловался на намек о том, что он чужой в РФ

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на матче против "Сочи" Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Серия конфликтов с участием тренерского штаба московского ФК "Спартак" произошла по окончании проигранного командой матча РПЛ против "Сочи" в гостях.

Как заявил главный тренер "Спартака" немец итальянского происхождения Доменико Тедеско, в перерыве ему указали на то, что он находится не в своей стране.

По его словам, ему сказали: "Это наша страна, и я могу уехать".

"Да, я очень разочарован. Впервые такое случилось. Я шокирован, не знаю, что сказать", - сказал Тедеско в интервью "Матч Премьер".

"Да, это ваша страна, вы тут живете, я понял послание. Простите, что я здесь. Но знаете, я пытаюсь уважать ваш футбол, ваши традиции, ваш язык. Вы видели, что перед игрой я даже пытался говорить с вами по-русски, потому что, по-моему, это важно – выразить уважение вам и месту, где я работаю", - отметил он.

Также, по словам Тедеско, в конце игры один из футболистов "Сочи" ударил его помощника Андреса Хинкеля.

"Я не могу в это поверить", - сказал главный тренер "Спартака".

⚡ Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что после матча с "Сочи" один из игроков хозяев ударил его помощника Андреаса Хинкеля.#МАТЧПРЕМЬЕР #СочиСпартак pic.twitter.com/G73no7PZo5 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 12, 2020

На инцидент с участием помощника тренера "Спартака" отреагировала РПЛ.

"После окончания матча 18-го тура Тинькофф РПЛ "Сочи" - "Спартак" в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарем хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера "Спартака" Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник "Сочи" Жоаозинью. Проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

"Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС", - отмечается в сообщении.

Что касается Жоаозиньо, он отверг факт того, что он ударил тренера "Спартака".

"Ударил ли я тренера "Спартака"? Как это возможно, если он потом подошёл ко мне общаться. Ничего такого не было. Там кто-то другой говорил какие-то непонятные вещи. Бывает, что не умеют проигрывать", - приводит слова футболиста "Сочи" "Чемпионат".

Матч "Сочи" - "Спартак" прошел в субботу и завершился победой хозяев со счетом 1:0.