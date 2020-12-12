"Спартак" проиграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" уступили "Сочи" в гостевом матче 18-го тура Тинькофф Российская премьер-лига.

Игра состоялась в субботу в Сочи на стадионе "Фишт" и завершилась в пользу хозяев-1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил эквадорец Кристиан Нобоа, для которого этот мяч стал восьмым в нынешнем турнире.

Сочинский клуб продлил беспроигрышную домашнюю серию до 15 матчей.

После 18 туров "Спартак" с 35 очками остался на втором месте, "Сочи" поднялись на пятую строчку (30 очков).

В 19-м туре РПЛ 16 декабря "Сочи" примет дома московское "Динамо", "Спартак" сыграет в Санкт-Петербурге против "Зенита".