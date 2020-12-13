Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59

"Рубин" обыграл "Тамбов" в чемпионате России по футболу

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" выиграли у "Тамбова" в гостевом матче 18-го тура Тинькофф Российская премьер-лига.

Игра состоялась в воскресенье в Саранске и завершилась победой гостей - 0:1.

Единственный мяч на 20-й минуте забил Илья Самошников, для которого этот гол стал дебютным в РПЛ.

После 18 игр "Рубин" занимает восьмое место с 27 очками, "Тамбов" находится на предпоследнем, 15-м месте с 12 очками.

В 19-м туре, который станет последним перед зимней паузой, "Рубин" 17 декабря в гостях сыграет с "Ахматом", 18 декабря "Тамбов" примет екатеринбургский "Урал".

футбол Рубин Тамбов РПЛ

Новости по теме

Новости

Победа над "Динамо" вывела "Зенит" в лидеры Российской премьер-лиги

Наставник "Спартака" пожаловался на намек о том, что он чужой в РФ

Наставник "Спартака" пожаловался на намек о том, что он чужой в РФ

Кремлев возглавил Международную федерацию любительского бокса

Кремлев возглавил Международную федерацию любительского бокса

Сборная России по биатлону установила антирекорд по серии гонок без наград

Лучшего футболиста мира выберут из Месси, Роналду и Левандовски

Лучшего футболиста мира выберут из Месси, Роналду и Левандовски

РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию "договорняка"

ЦСКА уступил загребскому "Динамо" и финишировал на последнем месте в группе ЛЕ

В "Ахмате" не увидели влияния санкций США на деятельность клуба

В "Ахмате" не увидели влияния санкций США на деятельность клуба

Чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

США ввели санкции против ФК "Ахмат" и еще пяти российских компаний

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');