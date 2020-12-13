"Рубин" обыграл "Тамбов" в чемпионате России по футболу

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" выиграли у "Тамбова" в гостевом матче 18-го тура Тинькофф Российская премьер-лига.

Игра состоялась в воскресенье в Саранске и завершилась победой гостей - 0:1.

Единственный мяч на 20-й минуте забил Илья Самошников, для которого этот гол стал дебютным в РПЛ.

После 18 игр "Рубин" занимает восьмое место с 27 очками, "Тамбов" находится на предпоследнем, 15-м месте с 12 очками.

В 19-м туре, который станет последним перед зимней паузой, "Рубин" 17 декабря в гостях сыграет с "Ахматом", 18 декабря "Тамбов" примет екатеринбургский "Урал".