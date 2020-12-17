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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 12:40

Дело о хулиганстве завели после стычки фанатов "Зенита" и "Спартака"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье "хулиганство" после конфликта фанатов на матче между командами "Зенит" и "Спартак".

Как сообщили "Интерфаксу" в управлении, конфликты болельщиков начались еще накануне игры, а продолжились уже на стадионе в день матча, 16 декабря.

Так, 15 декабря днем несколько фанатов ФК "Спартак" на Дворцовой площади развернули баннер "ФАНАТ НЕ ПРЕСТУПНИК #ПравдазаАмиго". В день игры были задержаны трое из них, личности еще двоих установлены. Решается вопрос о привлечении молодых людей к административной ответственности по статье "организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"

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В день матча уже на четвертой минуте на стадионе между болельщиками произошла "конфликтная ситуация", в которой участвовали около 35 фанатов московской команды и около 50 петербургской. Чтобы избежать массовых беспорядков на стадион были введены сотрудники полиции и Росгвардии.

За административные правонарушения на самом стадионе было задержано и доставлено в полицию 14 человек, среди них девять болельщиков "Спартака" и пять "Зенита". Все нарушения касаются правил поведения болельщиков при проведении официальных спортивных мероприятий.

Кроме того, за административные правонарушения на прилегающей территории стадиона задержано пять человек за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде.

На матче 19-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге 16 декабря болельщики нарушили запрет и расположились на трибунах арены, в связи с чем лига намерена провести расследование.

Матч завершился победой "Зенита" 3:1.

Петербург футбол Зенит Спартак РПЛ

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