"Зенит" обыграл "Спартак" в чемпионате России по футболу

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:1 нанесли поражение московскому "Спартаку" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 8-й минуте в составе "Зенита" гол провел Сердар Азмун, на 73-й – Ярослав Ракицкий, на 90+3 – Артем Дзюба. Еще один мяч футболисты "Зенита" забили в свои ворота: автором автогола стал Деян Ловрен (22).

"Зенит" уходит на зимний перерыв в качестве единоличного лидера чемпионата, в его активе 41 очко. "Спартак" – на втором месте, 35 баллов.