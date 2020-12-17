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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:10

CAS на два года запретил российским чиновникам посещать олимпиады

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским официальным лица в течение двух лет посещать Олимпиады и чемпионаты мира.

В решении суда поясняется, что запрет на посещения "касается Олимпийских и Паралимпийских игр, как летних, так и зимних, а также - мировых первенств".

При этом в CAS подчеркивают, что в этом правиле возможны некоторые исключения. В частности, российские официальные лица смогут присутствовать на таких соревнованиях по приглашению глав государств или правительств стран-организаторов.

Ранее CAS обнародовал свое решение запретить российским спортсменам выступать под флагом РФ. Кроме того, два года Россия не сможет проводить у себя Олимпийские игры, Паралимпийские игры, чемпионаты мира. Запрет действует до декабря 2022 года.

CAS Олимпиада Россия

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